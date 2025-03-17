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Общество 17 марта 2025 10:38

В Москве за полмиллиарда рублей продают Lamborghini Sian

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В Москве за 500 млн рублей один из автодилеров продает единственный в стране 819-сильный гиперкар Lamborghini Sian. Об этом сообщает «Мотор».

Авто было официально привезено в Россию в 2021 году, владелец у него появился в 2022-м. У машины с минимальным пробегом – действующий российский учет.

Внешний вид автомобиля отличает сочетание серого матового цвета кузова Grigio Titans с золотистыми колесными дисками и акцентами по периметру аэродинамического обвеса. Вставки такого же цвета имеются в салоне.

Технически Lamborghini Sian не так сильно отличается от Lamborghini Aventador SVJ. Но мощность бензинового двигателя увеличена с 770 до 785 лошадиных сил и добавлен 34-сильный электромотор.

Sian был выпущен ограниченным тиражом (63 купе и 19 родстеров), что частично объясняет высокую стоимость машины. По оценке издания, российская цена в 5,4 млн евро все равно выглядит завышенной. Впрочем, она может быть обусловлена как спецификой самого рынка лимитированных суперкаров, так и введенными против РФ санкциями.

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#автомобиль #продажа
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