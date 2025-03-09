В России продают 70-летнее авто с пробегом менее 1 тыс. км

В городе Сысерть (Свердловская область) выставили на продажу ГАЗ М-20 «Победа» коричневого цвета. Автомобиль, согласно опубликованному объявлению, был выпущен в 1955 году, но пробег за все эти 70 лет эксплуатации составил менее 1 тыс. км. Стоимость раритета – 1 млн рублей.

«В продаже раритетное авто! Газ M-20 «Победа», в отличном состоянии, как технически, так и внешне. Пробег менее 1 тыс. км», – говорится в описании.

По словам продавца, машина ездила только в летний период (3-4 раза за сезон), а зимой стояла в гараже. Данный автомобиль достался нынешнему владельцу от отца.