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Общество 9 марта 2025 10:00

В России продают 70-летнее авто с пробегом менее 1 тыс. км

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В городе Сысерть (Свердловская область) выставили на продажу ГАЗ М-20 «Победа» коричневого цвета. Автомобиль, согласно опубликованному объявлению, был выпущен в 1955 году, но пробег за все эти 70 лет эксплуатации составил менее 1 тыс. км. Стоимость раритета – 1 млн рублей.

«В продаже раритетное авто! Газ M-20 «Победа», в отличном состоянии, как технически, так и внешне. Пробег менее 1 тыс. км», – говорится в описании.

По словам продавца, машина ездила только в летний период (3-4 раза за сезон), а зимой стояла в гараже. Данный автомобиль достался нынешнему владельцу от отца.

#автомобиль #продажа
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