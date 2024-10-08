В Москве вынесли приговор бывшему следователю за рекордную взятку в 7,3 млрд

Суд в Подмосковье приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего следователя Марата Тамбиева, который обвиняется в получении взяток на рекордную сумму в 7,3 миллиарда рублей, в том числе биткоинами. Об этом сообщает РИА Новости.

Также ему назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Тамбиеву запрещено 12 лет занимать должности в госорганах, он лишен звания «майор юстиции».

Государственное обвинение на заседании просило назначить Тамбиеву 20 лет лишения свободы с тем же штрафом, а также 15-летний запрет на работу в госструктурах. Защита требовала оправдания для подсудимого.

Суд также приговорил к 9 годам колонии его бывшую подчиненную Кристину Ляховенко (прокурор запрашивал 13 лет), а также наложил на нее 8-летний запрет на госдолжности и лишил звания "старший лейтенант юстиции".

Тамбиеву и Ляховенко инкриминируются крупные взятки, превышение полномочий и фальсификация доказательств. В ходе расследования выяснено, что они вымогали у хакеров группы Infraud Organization более 2718 биткоинов и свыше 1,5 миллионов долларов.

Тамбиева признали виновным в получении в виде взятки более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и 1,5 млн. долларов. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.