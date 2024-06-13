В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России

В Балашихинский городской суд Московской области поступило громкое уголовное дело против двух бывших следователей Следственного комитета России. Им вменяется получение рекордной взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Речь идет о Марате Тамбиеве и Кристине Ляховенко. Их обвиняют в нескольких эпизодах взяточничества, приготовлении к получению взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

По данным следствия, Тамбиев и Ляховенко вымогали у членов хакерской группировки Infraud Organization взятку в размере 2718 биткоинов во время расследования дела о их противоправной деятельности. Для справки, сейчас цена одного биткоина составляет порядка 6 млн рублей.

Майор Тамбиев возглавлял следственный отдел по Тверскому району Москвы. В марте 2022 года он был арестован после того, как обвиняемые хакеры пожаловались на его вымогательство взятки в ФСБ. Позже была задержана его подельница Ляховенко.

Следствие считает, что Ляховенко незаконно передала изъятые электронные носители для извлечения криптовалюты и перевода ее на кошельки Тамбиева. Кроме того, они не приняли мер по аресту остальной криптовалюты хакеров на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

Несмотря на серьезность обвинений, Тамбиев и Ляховенко отрицают свою вину. Дата рассмотрения дела в суде пока не назначена.