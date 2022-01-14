В Москве впервые за 74 года был побит рекорд низкого атмосферного давления

В Москве отмечается рекордно низкое значение атмосферного давления за последние 74 года – 717,3 миллиметра ртутного столба. Об этом РИА Новости сообщил синоптик метеорологического центра «Фобос».

Отмечается, что жителей столицы ждет резкий подъем давления более чем на 10 единиц за сутки.

В прошлом году в городе также фиксировались различные погодные аномалии. 7 декабря 2021 года в Москве наблюдался самый сильный с 1949 года снегопад, а августе был побит температурный рекорд 78-летней давности. Тогда воздух в столице за сутки прогрелся до 31,2 градуса.