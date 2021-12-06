news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Погода
6 декабря 2021  18:12
Дарья Сайфиева

В Москве ожидается самый сильный снегопад за последние 72 года

news_top_970_100

Синоптики прогнозируют 7 декабря самый сильный с 1949 года снегопад в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам эксперта, за следующие сутки в столице России может выпасть около пятой части месячной нормы снега. С 9.00 до 15.00 вторника видимость на дорогах ухудшится, а сугробы вырастут до 17 сантиметров.

В Дептрансе Москвы предупредили, что движение на дорогах в это время может оказаться осложнено из-за гололедицы и сильного снегопада, порекомендовав водителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Петербурге был побит 128-летний рекорд суточной температуры воздуха.

#погода #снегопад #Москва
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное