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В Москве возложили цветы к монументу Мусе Джалилю
В Москве сегодня почтили память поэта-героя Мусы Джалиля и его соратников. К памятнику выдающемуся татарскому деятелю возложили цветы, сообщило Полпредство РТ в РФ.
В церемонии приняли участие вице-премьер Татарстана – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, директор татарского культурного центра Москвы Анвер Хусаинов, директор школы N1186 им. М.Джалиля Роза Шакирова и другие неравнодушные представители татарской столичной общественности.
На церемонии Ахметшин также вручил памятные медали к 100-летию со дня рождения советского военачальника Махмута Гареева. Среди награжденных глава Совета ветеранов района «Зябликово», где установлен монумент, Валентина Булгакова.
Напомним, памятник в Москве открыли в 2012 году. Расходы по созданию и изготовлению скульптурной композиции памятника взяло на себя руководство Татарстана, по установке и благоустройству прилегающей территории – Правительство Москвы. Автор скульптуры – заслуженный художник России Юрий Злотя, победитель конкурса 2007 года на лучший проект памятника Мусе Джалилю.
Ранее память Мусы Джалиля также почтили в Казани у стен Кремля на площади 1 Мая. В мероприятии приняла участие дочь поэта Чулпан Залилова.
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