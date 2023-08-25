В Москве возложили цветы к монументу Мусе Джалилю

Фото: Полпредство РТ в РФ

В Москве сегодня почтили память поэта-героя Мусы Джалиля и его соратников. К памятнику выдающемуся татарскому деятелю возложили цветы, сообщило Полпредство РТ в РФ.

В церемонии приняли участие вице-премьер Татарстана – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, директор татарского культурного центра Москвы Анвер Хусаинов, директор школы N1186 им. М.Джалиля Роза Шакирова и другие неравнодушные представители татарской столичной общественности.

На церемонии Ахметшин также вручил памятные медали к 100-летию со дня рождения советского военачальника Махмута Гареева. Среди награжденных глава Совета ветеранов района «Зябликово», где установлен монумент, Валентина Булгакова.

Фото: Полпредство РТ в РФ

Напомним, памятник в Москве открыли в 2012 году. Расходы по созданию и изготовлению скульптурной композиции памятника взяло на себя руководство Татарстана, по установке и благоустройству прилегающей территории – Правительство Москвы. Автор скульптуры – заслуженный художник России Юрий Злотя, победитель конкурса 2007 года на лучший проект памятника Мусе Джалилю.

Ранее память Мусы Джалиля также почтили в Казани у стен Кремля на площади 1 Мая. В мероприятии приняла участие дочь поэта Чулпан Залилова.