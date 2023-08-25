В День памяти поэта-героя Мусы Джалиля казанцы возложили цветы к его памятнику

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

На площади 1 Мая у стен Казанского Кремля в честь Дня памяти поэта-героя Мусы Джалиля прошла церемония возложения цветов к памятнику прославленного татарского деятеля и к барельефу, на котором изображены джалиловцы – соратники поэта. Отдать дань уважения и памяти собрались представители культурной и педагогической общественности республики, а также дочь поэта Чулпан Залилова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На встрече около монумента творческие деятели Татарстана вспомнили биографию поэта. Союз писателей Республики Татарстан при содействии Министерства культуры РТ организовал памятное мероприятие под названием «Эхо героизма» («Каһарманлык кайтавазы»).

Для того, чтобы передать младшим поколениям память о подвиге поэта и рассказать о его творчестве, ведущие поэты Татарстана, среди них Радиф Гаташ, Зиннур Мансуров, Лябиб Лерон, Гелюса Баттал, провели поэтические чтения. К ним присоединились не только представители старшего поколения, но и студенты и юные поклонники поэзии. Также на импровизированной сцене выступили известные солисты.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Муса Джалиль — выдающаяся историческая личность, его имя давно стало символом мужества, силы духа и несокрушимой веры. Наши герои — это точка опоры народа, которых мы должны помнить, чтить память наших предков, являться проводниками нашей культуры для молодежи», — сказала в своём приветственном слове заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она отметила, что татарский поэт относится к числу личностей, смыслом жизни которых является беззаветное служение своему Отечеству.

На встрече дочь поэта-героя Чулпан Залилова рассказала, как в 1942 году отец предвещал свою гибель в письме, которое было адресовано супруге. Она отметила, что в семье уже давно существует традиция каждый год приезжать в День памяти, 25 августа, в Казань.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Много десятилетей мы приходим на площадь Первого мая, но скорбь наша не уменьшается. На Дне памяти я всегда вижу вокруг много молодых людей и не только в Казани, но и в Москве, Санкт-Петербурге. Очень греет душу, что они знают и помнят отца и его соратников. Наша семья всегда удивляется тому, как люди ставят драматические постановки, читают поэзию. Недавно был спущен на воду „Метеор“, который носит название „Муса Джалиль“ и в этом тоже память», — сказала Чулпан Залилова.

Профессор, член-корреспондент АН РТ Искандер Гилязов в своей речи подчеркнул, что 25 августа — памятный день для татар и для тех, кто освободил мир от фашизма.

Завершился митинг возложением цветов к памятнику поэту, после чего всех желающих пригласили в Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева, где состоится концерт музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля.