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Руc Тат
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Культура 19 января 2024 14:46

В Москве вдвое увеличилось число студентов продвинутых курсов татарского языка

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За последний год на московских образовательных площадках число желающих продолжать обучение на продвинутых курсах татарского языка после завершения базового увеличилось в два раза, поэтому для них было решено ввести специальное тестирование. Об этом «Татар-информу» рассказала создатель и ведущая курсов, методист Института Каюма Насыри Казанского федерального университета, педагог Татарского культурного центра Москвы Альбина Валиева.

«Раньше мы переводили на уровень выше просто по завершении курса, а сейчас для большей эффективности ввели специальное тестирование с баллами. В Центре „Ихсан“ у нас сейчас действительно большой наплыв учеников. По сравнению с прошлым годом их стало вдвое больше. Сложно сказать, сколько точно учеников ожидать на первое занятие 21 января, но я с нетерпением жду встречи с ними», — отметила она.

Преподаватель также рассказала, что кабинет татарского языка в Автономии татар Москвы также пользуется большой популярностью, особенно среди молодежи.

«Сейчас молодежи в кабинете татарского в нашем центре в три раза больше, чем в предыдущем году. На базе Татарского культурного центра начал работу проект „Татарский литературный клуб”, где мы анализируем произведения татарских классиков», — подчеркнула Валиева.

Подробнее о том, где в Москве можно бесплатно изучить татарский язык, пообщаться с единомышленниками и приобщиться к культурной жизни столичных татар, читайте в материале «С нуля за три месяца: почему в Москве набирает обороты мода на курсы татарского языка».

#Москва #татарский культурный центр москвы #татарский язык
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