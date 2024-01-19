С нуля за три месяца: почему в Москве набирает обороты мода на курсы татарского языка

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Интерес к татарскому языку превышает рамки этнической принадлежности»

«Разнообразие культур и национальностей в столице России делает изучение различных языков актуальным и интересным. В Москве проживает много этнических татар, которые сохраняют свою языковую и культурную идентичность. Однако интерес к татарскому языку превышает рамки этнической принадлежности и распространяется на другие национальности, проживающие в городе. Это говорит о том, что жители Москвы стремятся расширить свой кругозор и понимать другие культуры более глубоко. К тому же Москва — мультикультурный город, где люди со всех уголков необъятной России встречаются, вместе работают и учатся».

Так «Татар-информу» прокомментировал открытие нового сезона бесплатных курсов татарского языка в Москве глава правления местной исламской религиозной организации Северо-Восточного административного округа Москвы «Ихсан» Ринат хазрат Фасхудинов.

Он также добавил, что знание столь редкого, по мировым меркам, языка может стать конкурентным преимуществом в некоторых сферах при поиске работы, а также помочь наладить деловые связи с татарским сообществом, которое в столице России очень широко представлено.

Три месяца обучения по одному часу в неделю

На базе московского центра им. Марджани с 2022 года есть квартальные языковые курсы, которые длятся с сентября по декабрь и с января по март. С каждым годом желающих учиться приходит все больше, поэтому со временем новые наборы начали проводить регулярно, а для детей создали отдельные группы по возрастам.

Бесплатные курсы в этом году стартуют с 21 января. Они также будут длиться три месяца, по одному часу в неделю. Фасхутдинов добавил, что все уроки будут распределены по темам «Семья», «Профессии», «Предметы одежды», «Родной город» и другим.

Учащиеся изучат татарский алфавит, основы грамматики, научатся считать, составлять предложения и задавать вопросы. Записаться на курсы татарского языка в Центре исламской культуры и образования им. Марджани можно по телефону +7 (916) 843-46-88.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В чем мотивация изучать татарский язык в Москве

«Два раза в год мы набираем людей в группу для начинающих. Как правило, в сентябре и январе каждого учебного года. Для прошедших первый уровень обучения у нас есть курс для продолжающих. Набор в детские группы осуществляется в начале сентября. Занятия у детей продолжаются до летних каникул. В последние дни мы получаем много писем от будущих слушателей. В переписке с ними мы просим дать комментарий на единственный вопрос: „Почему вы решили изучать татарский язык?“ Ответы очень интересные и впечатляют», – отметил Фасхудинов.

Например, молодой человек по имени Камиль в своем письме признался, что может свободно говорить на татарском, но все равно хочет посещать занятия, чтобы расширить свой словарный запас и лексикон. А вот будущая ученица «Ихсана» по имени Регина уверена, что не знать язык, будучи татаркой, попросту стыдно.

Другой потенциальный посетитель курсов Ильдар убежден, что татарский бывает необходим во время работы, связанной с общением. По его мнению, с возрастом красивое звучание этого языка очаровывает все больше и больше. Наконец, своими мыслями поделилась начинающая ученица Лилия.

«Мой папа татарин, мама русская, чаще всего мы общаемся на русском языке, чтобы всем было

комфортно. Но хотелось бы также в свободной форме изъясняться на татарском языке. Могу

сказать, у меня разговорный уровень, но хотелось бы улучшить знания. Так как часто бываю среди татар и когда слышу, как люди общаются между собой, мед для ушей: грамотная татарская речь, без вставки русских слов, как делаю я это сейчас», — сказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вдвое увеличилось число слушателей курсов по продвинутому уровню татарского языка

Как объяснила «Татар-информу» создатель курса, методист Института Каюма Насыри КФУ Альбина Валиева, в этом году часть слушателей курса перейдут с начального на уровень А2 и будут писать тестирование, по результатам которого пройдут дальше.

«Раньше мы переводили на уровень выше просто по завершении курса, а сейчас для большей эффективности ввели специальное тестирование с баллами. В Центре „Ихсан“ у нас сейчас действительно большой наплыв учеников. По сравнению с прошлым годом их стало вдвое больше. Сложно сказать, сколько точно учеников ожидать на первое занятие 21 января, но я с нетерпением жду встречи с ними», — сказала она.

Валиева рассказала, что в Татарском культурном центре Москвы на днях также начался новый набор желающих бесплатно изучить татарский язык. В этом году будут организованы занятия еще для двух новых групп – начинающей и продолжающей. Заниматься можно будет как очно, так и в онлайн-формате.

«Сейчас молодежи в кабинете татарского в нашем центре в три раза больше, чем в предыдущем году. На базе Татарского культурного центра начал работу проект “Татарский литературный клуб”, где мы анализировали произведения татарских классиков. Встречались примерно по два раза в месяц и общались полностью на татарском языке», – поделилась педагог.

Также на курсы татарского языка можно записаться в Институте им. Каюма Насыри, они проходят в московской школе №1186. Узнать подробную информацию можно по телефону: +7 (999) 156-56-17 и по электронной почте tatarchakurs@yandex.ru.