В Москве установили памятник первому гендиректору ПАО «КАМАЗ» Льву Васильеву

На Троекуровском кладбище в Москве состоялось открытие мемориала в память о Льве Борисовиче Васильеве, первом генеральном директоре ПАО «КАМАЗ». Церемония прошла в годовщину его смерти, в присутствии представителей компании – заместителя генерального директора по безопасности Сиреня Галиакберова и директора по взаимодействию с органами власти Республики Татарстан Александра Ушенина.

Мемориал включает в себя бюст Васильева, который во многом схож со скульптурой, установленной у входа в здание генеральной дирекции «КАМАЗа» в Набережных Челнах. Однако московский вариант имеет некоторые отличия: он дополнен несколькими гранитными плитами без надписей, в то время как челнинский памятник содержит цитату Льва Борисовича о его работе на предприятии.

Еще одно различие заключается в том, что на московском мемориале указано почетное звание Васильева – Герой социалистического труда, тогда как в Набережных Челнах он представлен как первый генеральный директор «КАМАЗа».

Стоит отметить, что в этот же день руководство Камского автозавода почтило память своего первого руководителя, возложив цветы к его бюсту в Набережных Челнах.

Напомним, Лев Борисович родился 7 февраля 1925 года в Москве, а умер в ночь с 20 на 21 августа на 99 году жизни. Благодаря ему в чистом поле в Набережных Челнах был построен автогигант, с конвейера которого почти 50 лет назад сошел первый грузовик. Как Васильев стал руководителем и чем запомнился тем, кто оказался с ним знаком, – в материале «Татар-информа».