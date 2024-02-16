В Москве суд заочно арестовал редактора журнала DOXA*

Заочный арест избран автору публикации в сообществе «Журнал DOXA»*, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как указано в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы, Мария Меньшикова заочно привлечена к ответственности за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента ее экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента ее фактического задержания на территории РФ», – указано в сообщении.

Напомним, в январе 2024 года Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность издания «DOXA»*, зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии ГД.

*Признана нежелательной организацией на территории РФ