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В Москве суд заочно арестовал редактора журнала DOXA*
Заочный арест избран автору публикации в сообществе «Журнал DOXA»*, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Как указано в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы, Мария Меньшикова заочно привлечена к ответственности за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента ее экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента ее фактического задержания на территории РФ», – указано в сообщении.
Напомним, в январе 2024 года Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность издания «DOXA»*, зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии ГД.
*Признана нежелательной организацией на территории РФ
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