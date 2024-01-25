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Генпрокуратура РФ признала издание «DOXA»* нежелательной организацией
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность издания «DOXA»*, зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии ГД. Об этом сообщается в Telegram-канале думской комиссии.
«Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации "Mnenie media z.s."( "DOXA ")*», – указано в собщении.
По данным комиссии, издание причастно «к обучению диверсионной деятельности на территории России». В частности, на информационных ресурсах издания размещались «инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов».
За взаимодействие с нежелательными организациями и их финансирование предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.
* деятельность организации признана нежелательной на территории России
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