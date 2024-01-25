Генпрокуратура РФ признала издание «DOXA»* нежелательной организацией

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность издания «DOXA»*, зарегистрированной в Чешской Республике и неоднократно попадавшей в поле зрения комиссии ГД. Об этом сообщается в Telegram-канале думской комиссии.

«Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации "Mnenie media z.s."( "DOXA ")*», – указано в собщении.

По данным комиссии, издание причастно «к обучению диверсионной деятельности на территории России». В частности, на информационных ресурсах издания размещались «инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов».

За взаимодействие с нежелательными организациями и их финансирование предусмотрена административная и уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.

* деятельность организации признана нежелательной на территории России