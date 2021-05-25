В Москве суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей

Корпорация Facebook оштрафована на 26 млн рублей по восьми административным протоколам за отказ от удаления запрещенного контента. Такое решение принял мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы.

«Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Таганского районного суда Зульфии Гуринчук относительно одного из дел.

В целом по двум протоколам из восьми суд решил оштрафовать социальную сеть на 4 млн рублей за каждое нарушение, по остальным шести — на 3 млн рублей за каждое нарушение.

Утром этот же суд оштрафовал на 6 млн рублей в совокупности корпорацию Google по трем аналогичным протоколам. До этого Роскомнадзор допустил замедление трафика сервисов Google, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Ранее, в начале марта этого года, Президент РФ Владимир Путин во время встречи с волонтерами всероссийской акции «Мы вместе» заявил о возможности интернета разрушать общества.