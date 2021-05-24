Роскомнадзор допустил замедление трафика сервисов Google

Роскомнадзор объявил о готовности применить к сервисам Google меры по замедлению трафика. Ведомство объяснило это тем, что корпорация не полностью удаляет запрещенный в России контент и ссылки на него, сообщает РИА Новости.

По данным надзорного органа, «речь идет о материалах с детской порнографией, наркоконтентом, призывами к суициду или участию в незаконных акциях и тому подобной информацией».

В Роскомнадзоре пояснили, что направили Google не менее 26 тыс. уведомлений об удалении соответствующих материалов. Если в течение суток доступ к ним не будет ограничен, компании грозит штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до одной десятой от годовой выручки корпорации.

По информации ведомства, сейчас на видеохостинге YouTube насчитывается около 5 тыс. запрещенных в РФ материалов, 3,5 тыс. из которых содержат «призывы к экстремизму». Кроме того, Google не удаляет из поисковой выдачи от 20% до 30% ссылок на запрещенный контент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что компания Google впервые подала в суд на Роскомнадзор.