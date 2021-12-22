В Москве суд арестовал ректора КФУ Ильшата Гафурова по делу о заказном убийстве

Басманный суд Москвы арестовал ректора КФУ Ильшата Гафурова, которого обвинияют в убийстве по найму. Гафуров пробудет в СИЗО до 21 февраля следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору"», – сообщили в суде.

Ильшата Гафурова обвиняют в двух эпизодах, связанных с подстрекательством к убийству по найму.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что задержали ректора КФУ Ильшата Гафурова.

Подробнее о задержании Гафурова, его предположительных связях с ОПГ «29-ый комплекс», взятых из открытых источников, а также о заказном убийстве Елабужского депутата можете прочитать в материале агентства.