В Москве среди проголосовавших онлайн разыграли первые десять квартир

В эфире телеканала «Москва 24» назвали первых десятерых победителей акции «ВыбираемВместе» конкурса «Миллион призов». Каждый выигравший стал обладателем однокомнатной квартиры в столице России.

Кроме того, в рамках первого этапа акции сегодня будут разыграны 50 автомобилей и призовые баллы. Стать его участниками могли все жители Москвы, проголосовавшие онлайн 17 сентября до 20.00. Всего в «ВыбираемВместе» поучаствовали более 1,1 млн человек.

Победителей второго и третьего этапа определят 19 и 20 сентября соответственно. Их выберут среди проголосовавших удаленно 18 и 19 сентября.

Руководитель Общественного штаба наблюдения за выборами в столице — главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что дистанционно уже проголосовали две трети записавшихся избирателей — 1,38 млн человек из 2,14 млн, отмечает РИА Новости.

Возможность проголосовать удаленно на этих выборах существует в семи регионах России. Это города федерального значения Москва и Севастополь, Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Онлайн проголосовал и Президент РФ Владимир Путин. Для этого он воспользовался личным гаджетом одного из своих помощников, так как у него самого нет мобильного телефона.