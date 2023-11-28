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В Москве состоится вечер памяти, посвященный генералу Махмуту Гарееву
В Москве 6 декабря пройдет вечер памяти, посвященный участнику Великой Отечественной войны, генералу армии Махмуту Гарееву. Советский и российский военачальник, которому в июле 2023 года исполнилось бы 100 лет, ушел из жизни в 2019 году.
«В течение года в разных уголках нашей страны проходили мероприятия, приуроченные к юбилею участника Великой Отечественной войны, доктора военных и исторических наук. В Москве 6 декабря, в преддверии Дня Героев Отечества, полпредство Татарстана совместно с Татарским культурным центром проводит вечер, посвященный великому военачальнику», – рассказали в ведомстве.
Концерт начнется в 19 часов. Прозвучат любимые песни Махмута Ахметовича, также выступят его коллеги и друзья. В фойе будет организована фотовыставка.
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