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Общество 28 ноября 2023 19:00

В Москве состоится вечер памяти, посвященный генералу Махмуту Гарееву

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В Москве состоится вечер памяти, посвященный генералу Махмуту Гарееву
Фото: пресс-служба полпредства РТ в РФ

В Москве 6 декабря пройдет вечер памяти, посвященный участнику Великой Отечественной войны, генералу армии Махмуту Гарееву. Советский и российский военачальник, которому в июле 2023 года исполнилось бы 100 лет, ушел из жизни в 2019 году.

«В течение года в разных уголках нашей страны проходили мероприятия, приуроченные к юбилею участника Великой Отечественной войны, доктора военных и исторических наук. В Москве 6 декабря, в преддверии Дня Героев Отечества, полпредство Татарстана совместно с Татарским культурным центром проводит вечер, посвященный великому военачальнику», – рассказали в ведомстве.

Концерт начнется в 19 часов. Прозвучат любимые песни Махмута Ахметовича, также выступят его коллеги и друзья. В фойе будет организована фотовыставка.

Махмут Гареев родился в 1923 году в Челябинске, в 1939-м добровольцем ушел в РККА. С ноября 1941 года — командир стрелкового взвода, с 1942-го — на фронте. Вскоре становится исполняющим обязанности командира батальона. Дважды был ранен. На должности оперативного офицера штаба армии участвовал в завершающих сражениях Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке. Участник шести войн. Умер на 97-м году жизни 25 декабря 2019 года. Подробнее о жизни военачальника можно прочитать в большом материале «Татар-информа».
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