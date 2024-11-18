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В Москве скончался хореограф Хабибулла Ганиев
В Москве на 79-м году жизни скончался хореограф Хабибулла Ганиев, заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный деятель искусств и заслуженный работник культуры РФ. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
О дате и месте прощания будет сообщено позднее, уточнили в полномочном представительстве.
Хабибулла Габдуллович Ганиев родился в Аксубаевском районе Татарской АССР. Главным делом его жизни был ансамбль народного танца «Раззадоры». Более 30 лет назад он объединил талантливых детей столицы страны в дружный коллектив.
Имея многолетний опыт работы солистом в ансамбле танца «Березка», Ганиев умело передавал свои знания и мастерство детям. Будучи художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля, поставил с коллегами более 75 танцев, в том числе и татарских.
«Раззадоры» активно выступают по всей России. Знают о них и за рубежом: юные танцоры не раз становились лауреатами международных фестивалей. Неоднократно коллектив участвовал и в мероприятиях Полпредства Татарстана в РФ.
Многие ученики Хабибуллы Ганиева связали свою жизнь с профессиональной сценой. Некоторые работает в лучших танцевальных коллективах, другие помогают молодым дарованиям осваивать искусство танца.
Дело Хабибуллы Ганиева должны продолжить его дети — Марат и Луиза, добавили в полпредстве.
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