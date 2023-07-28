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Минобороны России сообщило о попытке атаки беспилотника ВСУ на Москву
Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить атаку БПЛА по объектам на территории Московской области, сообщает Минобороны России.
«Средствами ПВО беспилотник уничтожен», – говорится в сообщении.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, 17 в Москве. Позднее стало известно о втором беспилотнике, который попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 квадратных метров на 17-м и 18-м этажах.
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