Минобороны России сообщило о попытке атаки беспилотника ВСУ на Москву

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить атаку БПЛА по объектам на территории Московской области, сообщает Минобороны России.

«Средствами ПВО беспилотник уничтожен», – говорится в сообщении.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ранним утром 24 июля на Москву была совершена новая атака с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, 17 в Москве. Позднее стало известно о втором беспилотнике, который попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в столице. Там выбиты стекла на площади 50 квадратных метров на 17-м и 18-м этажах.