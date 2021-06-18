Собянин предложил открыть «свободные от ковида» точки общепита

На встрече с рестораторами обсудили актуальный вопрос работы мест общественного питания в трудных условиях ограничений Covid-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это — длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом — обеспечивая максимальную безопасность посетителей», — написал столичный мэр.

Рестораторы выступили с предложением выделить ряд заведений, которые будут точками, свободными от коронавируса. Такими смогут называться кафе и рестораны, которые вакцинируют всех своих сотрудников и будут обслуживать привитых гостей или тех, кто обладает антителами. Для посещения понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию, который будет доступен на сайте госуслуг.

Собянин отметил, что не нужно сразу задействовать большое количество точек общепита, так как процесс 100%-й вакцинации сотрудников займет не один день. Он предложил в качестве эксперимента объявить «свободными от ковида» около десяти заведений и за неделю настроить информационную систему контроля, отработать технологию и приступить к тиражированию этого опыта.

Для детей до 18 лет, которым делать прививки нельзя, мэр решил сделать исключение при условии, что они будут приходить в сопровождении взрослых.

Детские комнаты и игровые в кафе и ТЦ работать не будут.

Также рестораторы подчеркнули, что среди сотрудников в их сфере встречается много приезжих из других стран. В некоторых заведениях процент работников-иностранцев составляет 60%.

Глава Москвы ответил, что сейчас активно изготавливается вакцина «Спутник Лайт», и все граждане РФ, по предварительным оценкам, будут обеспечены препаратом для прививок, а значит, что скоро будет получено разрешение использовать его и для вакцинации мигрантов.

По словам Собянина, это должно произойти приблизительно в начале июля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что мэр Москвы предупредил об ужесточении протикоковидных мер.