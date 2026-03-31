Общество 31 марта 2026 17:29

В Москве Рустам Минниханов встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Москве Раис РТ Рустам Минниханов встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Стороны обсудили восстановление духовных святынь. Присутствовал на встрече и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Как отмечает представитель «Татмедиа» в Москве Дина Газалиева, встреча прошла в рабочем кабинете Патриарха в Храме Христа Спасителя. Казанской епархией были подготовлены памятные фотобуклеты с описанием визитов Патриарха в Татарстан.

Беседа началась с разговора о сегодняшнем возгорании в Нижнекамске. Стороны отметили, что сейчас все молятся о здравии пострадавших.

Далее Рустам Минниханов отметил, что подобные встречи стали уже доброй традицией и показывают, что в республике активно развивается как межконфессиональный диалог, так и православная жизнь. Особое внимание во время встречи было уделено вопросу духовного развития республики и совместному восстановлению духовных святынь, в частности Казанского Богородицкого монастыря.

По окончании беседы Раис РТ пригласил Патриарха приехать в Татарстан.

«Ждем вас у нас в республике», – сказал Минниханов.

#Раис Республики Татарстан #Рустам Минниханов #патриарх Кирилл
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

