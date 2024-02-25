В Москве простятся с востоковедом Ахметом Галимовым

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Прощание с востоковедом и краеведом Ахметом Галимовым состоится 26 февраля в Московской соборной мечети. Об этом говорится в телеграм-канале Полномочного представительства Татарстана в России.



Церемония начнется в 10.30.

Напомним, что ученый, занимавшийся в том числе изучением истории столичных татар, умер 23 февраля. Ему было 96 лет.