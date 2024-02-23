Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умер журналист знакомый с историей московских татар Ахмет Галимов
В Москве на 97-м году жизни умер журналист востоковед, краевед и многолетний активный участник татарской общественной жизни столицы Ахмет Галимов.
Как сообщили в Полпредстве Татарстана, Галимов был глубоким знатоком истории московских татар, их традиций и обычаев. По окончании Московского военного института иностранных языков, он получил специальность переводчика. Переводил с китайского и японского языков, уточнили в сообщении.
Полпредство Татарстана дополнительно сообщит о месте и дате прощания с Галимовым.
фото: Полпредство Татарстана
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»