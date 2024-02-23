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Общество 23 февраля 2024 13:21

Умер журналист знакомый с историей московских татар Ахмет Галимов

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В Москве на 97-м году жизни умер журналист востоковед, краевед и многолетний активный участник татарской общественной жизни столицы Ахмет Галимов.

Как сообщили в Полпредстве Татарстана, Галимов был глубоким знатоком истории московских татар, их традиций и обычаев. По окончании Московского военного института иностранных языков, он получил специальность переводчика. Переводил с китайского и японского языков, уточнили в сообщении.

Полпредство Татарстана дополнительно сообщит о месте и дате прощания с Галимовым.

фото: Полпредство Татарстана

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