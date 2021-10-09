В Москве простились с экс-главой МВД ТАССР Николаем Демидовым

В Центральной клинической больнице Москвы состоялось прощание с экс-заместителем министра внутренних дел СССР и министром ТАССР Николаем Демидовым, сообщили в Полпредстве РТ в РФ.

В церемонии приняли участие первый заместитель Полпреда РТ Ильдар Мухамедьяров, председатель Клуба офицеров при Полпредстве, генерал-полковник Валерий Баранов и генерал-полковник Искандер Галимов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, начальник Департамента государственной службы и кадров МВД РФ генерал-лейтенант Владимир Кубышко, представители Правительства Москвы, Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и многие другие.

Мухамедьяров отметил, что руководители республики Татарстан в том числе и Президент РТ Рустам Минниханов, относились к Демидову с большим уважением.

Он подчеркнул, что генерал-лейтенант был надежным, решительным и очень мужественным человеком, способным брать на себя огромную ответственность.

«Николай Иванович был настоящий ратник Отечества. Именно так он называл себя в автобиографической книге. Сегодня мы провожаем Николая Ивановича на вечный покой домой — в родную деревню. Он отдал свой долг Отчизне сполна», — сказал Мухамедьяров.

Демидов скончался 6 октября в Москве на 89-ом году жизни после продолжительной болезни.

Экс-заместитель министра внутренних дел СССР будет похоронен 9 октября в родной деревне Среднее Девятово в Лаишевском районе Республики Татарстан.

Заместитель Премьер-министра РТ— Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин лично приедет проводить генерал-лейтенанта в последний путь.