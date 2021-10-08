Экс-главу МВД ТАССР Николая Демидова похоронят в родном селе в Лаишевском районе РТ

Президент ассоциации «МВД — Щит Чернобыля», генерал-лейтенант внутренней службы Николай Демидов будет похоронен 9 октября в родном селе Среднее Девятово в Лаишевском районе Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщали в пресс-службе муниципалитета.

«Прощание с Николаем Демидовым состоится в Москве, затем его доставят на родную землю. Самолет приземлится в полдень в аэропорту „Казань“. Затем в Среднем Девятово состоится отпевание и похороны Николая Демидова», — уточнил источник.

По данным ИА «Татар-информ», церемония состоится в 13.00.

Экс-заместитель главы МВД СССР и глава МВД ТАССР Николай Демидов скончался 6 октября в Москве на 89-м году жизни. До последних дней жизни он занимал должность президента ассоциации «МВД — Щит Чернобыля», которую возглавлял долгие годы. Самоотверженность, проявленная им на должности руководителя оперативной группы МВД СССР в зоне радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, была отмечена Президентом Российской Федерации. Демидов награжден орденом Мужества.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов выразил слова соболезнования в связи со смертью генерал-лейтенанта:

«Ушел из жизни наш земляк, представитель легендарной династии Демидовых, генерал-лейтенант Николай Иванович Демидов. Это большая и невосполнимая утрата для Татарстана и всей страны. Николай Иванович прошел путь от помощника прокурора до заместителя главы МВД СССР. Весь его жизненный путь связан с бесконечной преданностью призванию и служению людям. Он был большим патриотом и искренне любил Татарстан, всячески его поддерживая. Стремление помочь людям стало для Николая Ивановича стимулом жизни. Благодаря огромному профессионализму, колоссальным знаниям и отзывчивости он пользовался заслуженным признанием коллег и знакомых. Николай Иванович воспитал и стал наставником для многих представителей правоохранительной деятельности, которые впоследствии сами стали видными руководителями. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким Николая Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя на десятилетия вперед вписано в историю Татарстана».

Ранее соболезнования высказали Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, глава МВД РФ по РТ Артем Хохорин и другие руководители, о чем сообщало ИА «Татар-информ».