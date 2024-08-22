В Москве прошла встреча с поэтами и писателями из Татарстана

Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ

В Москве в рамках Дней культуры Татарстана прошла встреча с поэтами и писателями из республики. В российскую столицу приехали члены Союза писателей Ильсияр Иксанова, Факил Сафин, Рифат Салах и Эльвира Хадиева, сообщается в телеграм-канале полпредства РТ в РФ.

«Встреча москвичей с писателями из Татарстана, членами Союза писателей в августовские дни стала традиционной. Мы рады, что к нам приезжают не только известные авторы, но и молодые, за которыми будущее татарской литературы», — сказал в начале встречи вице-премьер РТ — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ

Востоковед Фарид Асадуллин представил на мероприятии свою книгу «Восток в историческом наследии Москвы».

«В XVI–XVII веках здесь присутствовал „дипломатический корпус“ практически всего мусульманского Востока, что мы можем наблюдать и сейчас: тот же Арбат, Ордынка, Басманная улица, татарское Замоскворечье. Всё это говорит о том, что тюрко-мусульманские народы — коренные жители нашего города», — сказал автор.

Встречу, прошедшую в Татарском культурном центре Москвы, провела преподаватель татарского языка Альбина Валиева.