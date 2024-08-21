В Дни культуры РТ в Москве возложили цветы к памятникам двух великих поэтов

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В Дни культуры Татарстана в Москве возложили цветы к памятникам Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая. На церемониях собрались приглашенные гости и представители татарской общественности, проживающие в столице России.

Возложение у памятника Джалилю Фото: Полпредство РТ в РФ

Участие в мероприятиях в рамках Дней культуры принял вице-премьер Татарстана — полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин. Он выступил с праздничной речью.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Спасибо нашим московским друзьям, татарам, дорогим гостям, что собрались здесь. Тукай – наш любимый великий поэт, наша культура, наше наследие. Мы сегодня также возложили цветы к памятнику Мусы Джалиля, нашего героя. Это особенно важно и символично во время проведения спецоперации», — сказал он.

Монумент Герою Советского Союза был открыт в Москве в августе 2012 года. Он находится улице, которая гордо носит имя Мусы Джалиля. Ахметшин напомнил, что сегодняшняя церемония приурочена к 80-летию со дня гибели поэта-героя и его соратников.

Памятник Габдулле Тукаю установили в сквере на Новокузнецкой улице, вблизи столичного Татарского культурного центра, в 2011 году. Место было выбрано неслучайно, ведь именно здесь, в Замоскворечье, расположена бывшая Татарская слобода.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Церемонию посетили председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов, советская и российская поэтесса Ильсияр Иксанова, писатель, известный прозаик и заслуженный деятель культуры РТ Факил Сафин и многие другие.

Факил Сафин Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Традиционно возложение цветов завершилось коллективным исполнением неофициального гимна татарского народа «Туган тел», написанного на стихи Тукая.

Кроме того, сегодня в Татарском культурном центре Москвы прошла творческая встреча с писателями и поэтами из Татарстана. Гости смогли свободно пообщаться с ними, узнать больше об их творчестве, задать интересующие вопросы, а также получить автографы.

В столицу приехали почетные члены Союза писателей Татарстана: лауреат литературной премии им. Хади Такташа, первый заместитель председателя Союза писателей РТ Ильсияр Иксанова, лауреат государственной премии им. Тукая Факил Сафин, лауреат Республиканской премии им. Джалиля Рифат Салах и лауреат литературной премии «Белла» Эльвира Хадиева.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Каждый год татарстанские писатели посещают Москву, чтобы пообщаться с читателями и рассказать столичным ценителям литературы о своих произведениях. Такие встречи уже давно стали доброй традицией Дней культуры РТ в Москве.

Напомним, что 22 августа в столичном Доме кино пройдет праздничный концерт мастеров культуры Татарстана. Ожидается, что на нем будет присутствовать Раис РТ Рустам Минниханов.