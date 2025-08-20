В Москве прошел вечер памяти Разиля Валеева

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В Москве состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный памяти народного поэта Татарстана, писателя, общественного деятеля и депутата Верховного Совета XII созыва и Государственного Совета I-V созывов Разиля Валеева. Мероприятие прошло в рамках Дней Татарстана в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

От имени Раиса Татарстана, парламента и Правительства РТ участников поприветствовал Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

«Мы благодарны Разилю Валееву. Он очень рано ушел из жизни, оставив после себя большое наследие. Всю жизнь Разиль Исмагилович работал на благо нашей многонациональной России и родного Татарстана», – подчеркнул Мухаметшин.

Он отметил личное значение творчества поэта: «Он научил меня разговаривать на родном татарском языке, и я искренне благодарен ему за это».

Обращаясь к собравшимся, Мухаметшин добавил: «То, что вы находитесь в этом зале, означает, что вы с уважением и любовью относитесь к своей культуре и традициям, стараетесь сохранить родной язык и передать это богатство будущим поколениям. Я вас благодарю за это. Очень важно отдавать дань памяти таким выдающимся людям, как он, жившим и творившим в родной Республике Татарстан».

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

На вечере прозвучали стихи и песни Разиля Валеева, а также воспоминания писателей, поэтов и общественных деятелей, работавших с ним. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ, полномочный представитель республики в РФ Равиль Ахметшин, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, родные и близкие поэта.

Программу вечера продолжил концерт, подготовленный Фондом татарской культуры имени Рашита Вагапова.