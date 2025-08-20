В Москве прошел вечер памяти Разиля Валеева
В Москве состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный памяти народного поэта Татарстана, писателя, общественного деятеля и депутата Верховного Совета XII созыва и Государственного Совета I-V созывов Разиля Валеева. Мероприятие прошло в рамках Дней Татарстана в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.
От имени Раиса Татарстана, парламента и Правительства РТ участников поприветствовал Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.
«Мы благодарны Разилю Валееву. Он очень рано ушел из жизни, оставив после себя большое наследие. Всю жизнь Разиль Исмагилович работал на благо нашей многонациональной России и родного Татарстана», – подчеркнул Мухаметшин.
Он отметил личное значение творчества поэта: «Он научил меня разговаривать на родном татарском языке, и я искренне благодарен ему за это».
Обращаясь к собравшимся, Мухаметшин добавил: «То, что вы находитесь в этом зале, означает, что вы с уважением и любовью относитесь к своей культуре и традициям, стараетесь сохранить родной язык и передать это богатство будущим поколениям. Я вас благодарю за это. Очень важно отдавать дань памяти таким выдающимся людям, как он, жившим и творившим в родной Республике Татарстан».
На вечере прозвучали стихи и песни Разиля Валеева, а также воспоминания писателей, поэтов и общественных деятелей, работавших с ним. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ, полномочный представитель республики в РФ Равиль Ахметшин, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, родные и близкие поэта.
Программу вечера продолжил концерт, подготовленный Фондом татарской культуры имени Рашита Вагапова.