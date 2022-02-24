В Москве прошел гала-концерт музыкально-поэтического фестиваля имени Мусы Джалиля

Гала-концерт первого Международного музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и Музыка» имени Мусы Джалиля прошел в московском концертном зале «Зарядье» 23 февраля, в День защитника Отечества.

Мероприятие было организовано Фондом поддержки искусств «Арт-линия». Художественным руководителем фестиваля стала внучка великого татарского поэта Татьяна Малышева.

Концерт был посвящен 116-летию со дня рождения Мусы Джалиля — великого татарского поэта и Героя Советского Союза.

В рамках фестиваля талантливые певцы и музыканты из Москвы и Татарстана посетили восемь городов республики. В частности, они выступили в самых больших концертных залах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и поселка Джалиль. Лучшие из них, ставшие лауреатами, приняли участия в гала-концерте в столице России.

В начале концерта заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин поздравил всех присутствующих с Днем защитника Отечества.

«Желаю быть смелыми, сильными, мудрыми, когда мы защищаем наши семьи, нашу отчизну. Ведь именно таким был Герой Советского Союза, поэт Муса Джалиль», — отметил он.

Файзуллин также вручил букеты от вице-премьера РТ — полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина директору фонда «Арт-линия» Марие Копьевой и дочери Джалиля — Чулпан Мусеевне Залиловой, которая в свои 85 лет принимает активное участие во многих культурных мероприятиях в Москве и Татарстане.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения участников и стипендиатов музыкального фестиваля.

Ими стали молодые талантливые артисты из Казани, Набережных Челнов и других городов Татарстана: Яна Булатова (фортепиано), Григорий Грицков (кларнет) и Григорий Тюлеманов (аккордеон). Москву на фестивале представили Захар Внутских (фортепиано), Владимир Круглов (гобой) и Ильяс Невретдинов (труба).

Памятные дипломы и подарки также получили члены московского городского творческого коллектива «Школьные годы» и столичного культурного центра «Меридиан».

Вместе с юными талантами в «Зарядье» выступили заслуженные артисты РТ и РФ Илюса Хузина, Миляуша Хайрулина, солист Большого театра России Марат Гали и заслуженный артист России Борис Львович.

Со сцены прозвучали этюд на стихотворение Мусы Джалиля «Любимый», ария Мусы Джалиля из оперы «Муса Джалиль», песня на стихи матери татарского поэта Меляуши (колыбельная), стихотворения «Снежная девушка», «Случается порой», «Вороватый котенок», «Не верь» и другие.

Лауреаты фестиваля также исполнили ряд классических музыкальных произведений. Это были «Полет Шмеля» Николая Римского-Корсакова, отрывок из оперы «Кармен» Жоржа Бизе и «Большой вальс соч. 42» Фредерика Шопена.

Кроме того, на фестивале состоялась премьера произведения, написанного специально к этому событию на стихи поэта из цикла «Моабитские тетради». Скрипичную партию исполнила его правнучка Елизавета Малышева-Джалиль вместе с заслуженной артисткой РТ певицей Илюсой Хузиной.

В двух сохранившихся блокнотах поэта содержатся 93 стихотворения, которые он написал в нацистской тюрьме. В первом блокноте они были написаны на татарском языке арабской графикой, а во втором — латинской.

Малышева-Джалиль призналась, что чувствует за собой большую ответственность и искренне восхищается тем, как много смог выдержать ее прадед.

«Он вообще был очень хорошим человеком, и поэтому я стремлюсь быть такой же», — подчеркнула она.

Мать Елизаветы Татьяна Малышева в завершении гала-концерта поблагодарила всех зрителей и выразила надежду, что проведение фестиваля станет доброй ежегодной традицией.

«Это был первый фестиваль, и мы надеемся провести еще много фестивалей до 2026 года, когда мы будем праздновать 120-летие со дня рождения моего деда Мусы Джалиля», — сказала она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 15 февраля в Москве по случаю 116-летия со дня рождения поэта-героя было организовано торжественное возложение цветов к памятнику Джалиля.

Затем в библиотеке ЮАО №150 прошла презентация книги «Ушедшие в бессмертие», посвященной 2-й ударной армии Волховского фронта, в рядах которой сражался Джалиль.

В этот же день татары Санкт-Петербурга также почтили его память.