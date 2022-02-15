Татары Санкт-Петербурга почтили память Мусы Джалиля

Татарская община Санкт-Петербурга отметила 116-ю годовщину со дня рождения поэта-героя, защитника Ленинграда Мусы Джалиля, чей отважный подвиг стал примером несгибаемого мужества и преданности Родине. Об этом написал руководитель постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин на своей странице в Facebook.

«Возложить цветы к памятнику и почтить память поэта-воина пришли творческие деятели, поэты, представители администрации Василеостровского района, Дома национальности Санкт-Петербурга, центральной библиотеки имени Ломоносова и районной библиотеки №4, татарская общественность и студенты. На мероприятие также пришли учащиеся средней общеобразовательной школы №146 Калининского района, постоянные участники Международного литературного конкурса чтецов “Джалиловские чтения”», — написал Валиуллин.

По его словам, после торжественной части мероприятие продолжилось в библиотеке-филиале №4 Василеостровского района, куда все гости были приглашены на литературный вечер, посвященный Мусе Джалилю.

Также мероприятия прошли в городе Тосно Ленинградской области. Здесь состоялось возложение цветов к памятнику Джалиля, в кинотеатре «Космонавт» почтили память поэта при участии Тосненского татарского общества «Изге юл» и поисковых отрядов Ленинградской области.