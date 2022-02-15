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Татарский мир
15 февраля 2022  23:28

В Москве прошел день памяти татарского поэта-героя Мусы Джалиля

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В Москве почтили память великого татарского поэта Мусы Джалиля, в этом году исполняется 116 лет со дня рождения поэта-героя. Об этом рассказали в поплредстве РТ в России, по инициативе которого было организовано мероприятие. 

В возложении цветов к памятнику выдающегося деятеля искусства приняли участие его дочь Чулпан Залилова, заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин, руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, директор и ученики школы №1186 имени М. Джалиля.

К ежегодному мероприятиию также присоединились военнослужащие, кадеты, татарские активисты из Москвы и жители района «Зябликово», где находится монумент. 

После торжественной церемонии в библиотеке ЮАО №150 прошла презентация книги «Ушедшие в бессмертие», посвященной 2-й ударной армии Волховского фронта, в рядах которой сражался Джалиль.

В декабре 2021 года один их первых экземпляров передали дочери Джалиля. 

#муса джалиль #полпредство рт в рф #татарский поэт
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