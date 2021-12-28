Дочери Мусы Джалиля передали книгу, посвященную подвигам ее отца и его боевых товарищей

Книгу под названием «Ушедшие в бессмертие», посвященную подвигам 2-й ударном армии, в рядах которой сражался Муса Джалиль, передали дочери знаменитого татарского писателя Чулпан Залиловой. Об этом рассказали в пресс-службе Полпредства РТ в РФ.

В книге описываются и трагические события 26 июня 1942 года у деревни Мясной бор, где поэт был серьезно ранен и захвачен в плен.

Кроме того, туда вошло множество советских и немецких документов, карт, схем, фотографий и воспоминаний бойцов, а также воспоминания тех очевидцев, кто лично общался с Джалилем на фронте.

«Ушедшие в бессмертие» были изданы фондом «Таволга» и «Автодором». В 2020 году в компания установила мемориал, посвященных подвигу командиров и бойцов 2-й ударной армии.