В Москве прекратила свою работу немецкая медиакомпания Deutsche Welle

В пятницу бюро Deutsche Welle в Москве прекратило свою работу. Об этом сообщила немецкая медиакомпания, передает РИА Новости.

«Решение Правительства России закрыть московский офис Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у журналистов немецкого вещателя в России вступило в силу в пятницу в 9:00 по местному времени (06:00 UTC)», — сообщает Deutsche Welle.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии.

Меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в российском МИД. И Россия готова ответить позитивно, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE. Однако Берлин отказался обсуждать пути выхода из кризиса вокруг RT DE, когда глава МИД Германии Анналена Бербок приезжала с визитом в Москву.

Ранее пресс-служба МИД Германии заявила, что российские меры против германской гостелерадиокомпании Deutsche Welle не имеют под собой никаких оснований и вносят напряженность в германо-российские отношения.