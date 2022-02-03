МИД Германии: Российские меры против Deutsche Welle не имеют под собой оснований

Пресс-служба МИД Германии заявила, что российский меры против германской гостелерадиокомпании Deutsche Welle не имеют под собой никаких оснований и вносят напряженность в германо-российские отношения, сообщает РИА Новости.

«Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений», — подчеркивается в заявлении.

В МИД Германии считают, что если эти меры действительно реализуют, то это в значительной степени помешает свободному вещанию независимых журналистов в России.

В пресс-службе МИД ФРГ отметили также, что категорически отвергают сравнение между Deutsche Welle и телеканалом RT DE. В Германии к российскому телеканалу RT DE применяются те же правила, что и ко всем остальным вещателям.

«Мы категорически отвергаем сравнение между Deutsche Welle и телеканалом RT DE. Deutsche Welle работает как независимая медиакомпания, сотрудники которой на протяжении многих лет работают внештатными журналистами в России на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями», — пояснили в МИД ФРГ.

В МИд указали также, что в настоящее время RT вещает без лицензии, хотя распространение телерадиопрограммы подлежит лицензированию.

В ведомстве уточнили, что RT DE имеет право подать в суд на решение государственного органа по СМИ, согласно немецкому законодательству.