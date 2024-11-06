Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Москве представили фильм Салавата Юзеева «Гора влюбленных»
В Москве презентовали художественный фильм режиссера Салавата Юзеева «Гора влюбленных». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
Показ был организован в Доме кино. Участие в мероприятии приняли руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова, авторы и съемочная группа картины.
Создателей киноленты и зрителей поприветствовал первый заместитель полпреда РТ в РФ Ильдар Мухамедьяров. Он выразил благодарность руководству Дома кино и «Татаркино» за возможность регулярно знакомить москвичей с новыми фильмами, которые снимаются в Татарстане.
После просмотра зрители традиционно задали интересующие их вопросы создателям картины.
Ранее на Казанском международном кинофестивале «Алтын Минбар» лента «Гора влюбленных» была удостоена награды за лучший сценарий в полнометражном игровом фильме, а сам Салават Юзеев получил награду как лучший режиссер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»