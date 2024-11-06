В Москве представили фильм Салавата Юзеева «Гора влюбленных»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В Москве презентовали художественный фильм режиссера Салавата Юзеева «Гора влюбленных». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Показ был организован в Доме кино. Участие в мероприятии приняли руководитель «Татаркино» Миляуша Айтуганова, авторы и съемочная группа картины.

Создателей киноленты и зрителей поприветствовал первый заместитель полпреда РТ в РФ Ильдар Мухамедьяров. Он выразил благодарность руководству Дома кино и «Татаркино» за возможность регулярно знакомить москвичей с новыми фильмами, которые снимаются в Татарстане.

После просмотра зрители традиционно задали интересующие их вопросы создателям картины.

Ранее на Казанском международном кинофестивале «Алтын Минбар» лента «Гора влюбленных» была удостоена награды за лучший сценарий в полнометражном игровом фильме, а сам Салават Юзеев получил награду как лучший режиссер.