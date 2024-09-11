Кинофестиваль «Алтын Минбар» назвал своих победителей

В Казани объявлены лауреаты Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар». Их имена стали известны на церемонии закрытия мероприятия, прошедшей в театре им. Галиаскара Камала.

«Фестиваль — это срез кинематографа, развития киноиндустрии разных стран. Это не такой массовый вид искусства, но тем не менее Казань считается городом, где много киноманов», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Во время церемонии ей была вручена медаль мусульман России «За заслуги».

Гран-при, лучший полнометражный игровой фильм получил фильм «Легенды вечных снегов» режиссера Алексея Романова. Также были определены победители в ряде номинаций:

— Лучший режиссер полнометражного игрового фильма — Салават Юзеев;

— Лучший актер полнометражного игрового фильма — Улмас Ораев, фильм «Эволюция»;

— Лучшая актриса полнометражного игрового фильма — Сепиде Арман, фильм «Газели»;

— Лучший короткометражный игровой фильм — «Честь» режиссера Рафаэля Мукаева;

— Лучший документальный фильм — «20 лет спустя» режиссера Мусы Туре;

— Лучший анимационный фильм — «Бумажные цветы» режиссера Рамака Амин Каземи;

— Лучшая операторская работа в полнометражном игровом фильме — фильм «Бауырына Салу»;

— Лучший сценарий в полнометражном игровом фильме — фильм «Гора влюбленных»;

— Лучший фильм национального конкурса — «Монисто» режиссера Гульназ Галимуллиной;

— В отдельных номинациях национального конкурса также свои призы забрали «Амина» Сергея Киатрова, «Руки маэстро» Алексея Барыкина, «Я приду» Булата Сабитова;

— Спецприз от Раиса Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» и 500 тысяч рублей — фильм «Немая кукушка» режиссера Рауфа Кубаева.

«Кинофестиваль — это уникальная площадка, школа профессионального развития участников этого большого жизненного процесса. Это возможность сопоставить себя со своими коллегами. Фестиваль вносит огромный вклад в укоренение международного гуманитарного контакта», — поздравил победителя в гуманитарной номинации заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

— Спецприз «За вклад и развитие татарстанского кинематографа» — звукорежиссер, заслуженный работник культуры РТ Вячеслав Кораблев;

— Спецприз «За веру в искусство кино» имени Зуфара Бухараева — документальный фильм «Краски памяти» режиссера Юрия Гвоздя;

— Диплом гильдии киноведов и кинокритиков союза кинематографистов РФ — «Кисло-сладкий» режиссера Ахмеда Альхасави;

— Приз гильдии киноведов и кинокритиков союза кинематографистов РФ — «Рай» режиссера Прасанны Витханаге;

— Диплом специальной программы «Война и мир — новые территории» — четырехминутный ролик «Ну, здравствуй, дорогая» режиссера Фарита Фарисова, «Zаряжены победой» режиссера Зуфара Давлетшина;

— Спецприз зрительских симпатий — фильм «Суфизм» режиссера Юнеса Бен Хаджриа;

— Диплом за вклад в развитие Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» — студент ВГИК Амир Аббясов.

«Я являюсь членом отборочной комиссии нашего кинофестиваля, но до меня отдельно стало важным поддержать моего сына, который вне конкурса представил две своих студенческие работы», — поделился с корреспондентом «Татар-информа» заместитель председателя ДУМ РФ Рушан хазрат Аббясов.

— Спецприз «Специальное упоминание жюри» — фильм «Сын Иосифа» режиссера Хаобама Пабан Кумара;

— Спецприз жюри NetPAC — фильм «Стеклянный занавес» режиссера Фикрета Рейхана;

— Спецприз «За диалог культур в исламском мире» группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»: фильм «Рай под ногами матерей» режиссера Руслана Акуна, фильм «Раб» режиссера Абделилы Эль Джаухари;

— Спецприз «За вклад в сохранение духовных ценностей» — заместитель директора «Татаркино» Лилия Бурханова, продюсер Светлана Бухараева.