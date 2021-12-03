В Москве появится памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Об этом сообщается на сайте Мосгордумы.

«Получены положительные заключения Совета депутатов муниципального образования Фили-Давыдково, Москомархитектуры и Мосгорнаследия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с инициативой создания мемориала выступило Российское военно-историческое общество. Памятник возведут с сквере им. генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика (улица Кременчугская, дом № 5, корп. № 1).

Глава МЧС России погиб 8 сентября на межведомственных учениях по защите Арктической зоны. Он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, сорвавшегося со скалы. Сообщается, что Мельник прибыл туда для выбора места съемок нового документального фильма.

9 сентября Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генералу армии Евгению Зиничеву почетное звание Героя России.