В Москве покажут татарстанский фильм о единственном жителе брошенной деревни

В Москве в рамках внеконкурсной программы Фестиваля документального кино «Артдокфест» представят татарстанский фильм «Между семью островами» режиссера Алмаза Нургалиева. Об этом сообщает пресс-служба полпредства РТ в России.

В 60-е годы прошлого века началось строительство Нижнекамской гидроэлектростанции, согласно плану, 173 тыс. га земли должны были уйти под воду, а 700 тыс. человек вынуждены переселиться в близлежащие районы.

«Деревня Семиострово (Өшәр) Актанышского района в Татарстане тоже оказалась в зоне затопления. Жители покинули ее еще в 1976 году. Но один человек решил остаться», — говорится в сообщении.

Несмотря на предостережения, Семиострово не затопило, а герой фильма по имени Габдулла так и остался единственным жителем деревни. 83-летний старик живет один и обходится без всех благ цивилизации — электричества, отопления, интернета, машин и магазинов. Документальная лента, при съемках которой использовался метод наблюдения, прослеживает жизнь Габдуллы. Премьера фильма состоялась в Казани в ноябре прошлого года.

Киносеансы запланированы на 2, 4 и 5 апреля.