В Казани прошел премьерный показ фильма «Между семью островами»

В кинозале Культурно-досугового комплекса имени Ленина прошел премьерный показ документального фильма «Между семью островами» татарстанского режиссера Алмаза Нургалиева.

«При съемках фильма мы старались добиться ощущения отсутствия работы режиссера и монтажера. Даже при сочинении музыки мы добавились такого эффекта, чтобы музыкальная составляющая звучала максимально нейтрально — не в мажорных и не в минорных тонах. Было важно оставить за зрителем право делать какие-то выводы, составить свое мнение об увиденном, не навязанное никем. В этом и заключается идея этой кинокартины», — объяснил Нургалиев.

Фото: © Михаил Захаров

По плану в 60-е годы прошлого века 173 тыс. гектаров земель Татарской АССР, Башкирской АССР и Пермской области должны были уйти под воду. Начинаются подготовительные работы перед строительством Нижнекамской гидроэлектростанции: вырубаются леса, выводятся из строя электрические линии, происходит перезахоронение останков, лежавших местного кладбища, жилые здания разрушаются. В общей сложности 700 тыс. человек вынуждены переселиться в близлежащие районы.

В потенциальной зоне затопления оказалась и деревня Семиострово (Өшәр) Актанышского района Татарстана. Местный житель Габдулла решил остаться в деревне. Он не захотел оставлять мать, которая наотрез отказалась покидать родную землю. Жена порыв мужа не разделила и уехала вслед за остальными с пятимесячной дочкой на руках.

Однако, несмотря на предостережения властей, деревню не затапливает.

Фото: © Михаил Захаров

Документальная лента, при съемках которой использовался метод наблюдения, прослеживает жизнь теперь уже 82-летнего Габдуллы. Объективом камеры схвачена повседневная жизнь последнего жителя Семиострово. Трудно представить, что в этом живописном уголке природы, богатом лесами и озерами, некогда стояло большое село с более чем 600 домохозяйствами.

«Мне хотелось снять то, чего требовала моя душа. И хотелось попробовать свои силы в сложном направлении — в жанре наблюдения. Я не оглядывался на чужой опыт, а поставил цель сделать что-то особенное. А получилось ли это у меня — решать зрителям», — пояснил режиссер.

Фото: © Михаил Захаров

«Между семью островами» является победителем XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Картина отмечена на XVIII Международном кинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания» специальным призом жюри «За универсальность на локальные контексты». На сегодняшний день также поданы заявки на участие примерно в 15 фестивалях международного уровня.

Показ в Казани состоялся в рамках цикла творческих встреч и премьер, инициированного Дирекций по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино».