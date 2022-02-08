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Культура
8 февраля 2022  18:51

В Москве почтут память Мусы Джалиля в день рождения великого поэта

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15 февраля, по случаю 116-летия со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного татарского поэта Мусы Джалиля в столице России пройдет день его памяти. Об этом рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

В 12:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику писателя в сквере на улице Мусы Джалиля, ст. метро «Борисово».

После (в 13:00) состоится книжная презентация в библиотеке ЮАО № 150 (ул. Борисовские пруды, дом 10). 

Участникам и гостям представят книгу «Ушедшие в бессмертие», посвященную 2-й ударной армии Волховского фронта, в рядах которой сражался и Джалиль.

Дочь поэта Чулпан Залилова примет участие в мероприятии, организованном Полпредством РТ в РФ совместно с государственной компанией «Автодор» и префектурой Южного автономного округа Москвы. 

Ведомство приглашает всех москвичей и гостей столицы, неравнодушных к творчеству великого татарского поэта, принять участие в мероприятии.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что экземпляр книги  «Ушедшие в бессмертие» передали дочери Джалиля в Полпредстве РТ в Москве. 

#Джалиль Муса #поэты #татарский мир
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