В Москве почтили память Мусы Джалиля в преддверии его 119-летия

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В столице России почтили память поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Памятное мероприятие состоялось у памятника классику татарской литературы. Организаторы приурочили его к 119-летию со дня рождения поэта, родившегося 15 февраля, и 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Полпредства Татарстана в РФ.

Перед собравшимися выступили вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов, председатель комиссии Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Южного округа Москвы Владимир Миронов, руководитель проекта «Город героев Москва» Егор Стативка, а также дочь Мусы Джалиля – Чулпан Залилова.

«Великий сын нашего народа Муса Джалиль оставил огромный след в истории Отечества не только как талантливый поэт, но и как герой. Гордимся, что и сегодня наши бойцы в зоне СВО достойно продолжают дела наших ветеранов. Только среди выпускников Казанского танкового училища, вчерашних курсантов, около 30 получили высокое звание Героев России», – заявил Равиль Ахметшин.

Полпред РТ в РФ выразил благодарность Чулпан Залиловой. «Чулпан Мусеевна всю жизнь хранит память об отце, активно участвует в мероприятиях, посвященных ему, ездит по всей стране. Это очень важно», – подчеркнул он.

«Подвиги Героев Отечественной войны, [в том числе] подвиг Мусы Джалиля, никогда не будут забыты. И мы сделаем всё, чтобы выполнить завет ушедшего из жизни нашего легендарного генерала армии Махмута Гареева, сказавшего нам: «Не позволяйте переписать нашу историю!» – добавил спикер.

Чулпан Залилова поделилась воспоминаниями о своем отце. «Мой отец был необыкновенно деятельным, за свои 38 лет он успел сделать столько, сколько иному не под силу и за долгую-долгую жизнь. И когда началась война, он рвался на фронт, оттуда писал нам с мамой письма. Он предчувствовал свою гибель. В одном из его писем моей маме были такие строки: «Я знаю, что есть другая жизнь – жизнь в памяти народа». И эти слова оказались пророческими. И великое чудо, что его стихи уже после его смерти попали на Родину. В них высшее проявление человеческого духа. Я счастлива, что и сегодня они издаются. И мое самое горячее желание – чтобы вы, молодые, читали их, понимали их», – заметила дочь классика.

Стихотворение «Сила джигита» на татарском и русском языках на мероприятии прочел ученик 4-го класса московской школы №1186 имени Мусы Джалиля Салим Аббясов.

В памятном мероприятии приняли участие кадеты, школьники, военнослужащие, представители общественности. Завершилось оно церемонией возложения цветов к монументу поэту-герою.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025-й по решению Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества.