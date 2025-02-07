В трёх городах РТ пройдут концерты фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля

фото: организаторы Фестиваля

В Татарстане в феврале в трёх городах пройдут концерты лауреатов IV международного музыкального фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля. На них артисты будут читать стихи великого татарского поэта на русском и татарском языках, а также исполнят музыкальные произведения Рахманинова, Римского-Корсакова, Бетховена и других знаменитых композиторов, сообщили организаторы мероприятия.

Цель этого фестиваля – сохранить память о Мусе Джалиле и популяризировать его наследие среди молодёжи. Кроме того, фестиваль знакомит юных исполнителей и слушателей с лучшими образцами русской, европейской и татарской поэзии и музыки.

В этом году фестиваль вызвал большой резонанс и интерес со стороны участников, значительно расширив свою географию. В IV-ом Международном музыкально-поэтическом фестивале «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля приняли участие более 200 юных музыкантов и чтецов, участников творческих коллективов из разных городов Татарстана, а также из Москвы, Санкт Петербурга, Томска, Саратова, Тулы. Отборочные прослушивания проходили в онлайн-формате, по результатам которых 98 лауреатов фестиваля были приглашены на Гала-концерты, которые пройдут на лучших концертных площадках Республики Татарстан.

В Альметьевске концерт пройдет 8 февраля в здании местного государственного драматического театра. В Набережных Челнах в «Органном зале» концерт пройдет 9 февраля. В Казани 16 февраля концерт состоится в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева.

Международный фестиваль «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля проводится с 2021 года Фондом поддержки искусства «Арт-линия».