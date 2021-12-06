В Петербурге побит 128-летний рекорд суточной температуры воздуха

Ночью 6 декабря в Санкт-Петербурге мороз впервые за 128 лет достигли 21 градуса, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году», — сообщил синоптик.

По словам Леуса, в 21 веке рекорды холода в Петербурге обновлялись всего лишь два раза: 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года.

Предположительно температура воздуха в городе 6 декабря днем составит −16-18 градусов, а по Ленинградской области — от −15 до −20 градусов.

«Таким образом, среднесуточная температура воздуха будет на 16-17 градусов ниже климатической нормы», — подчеркнул эксперт.