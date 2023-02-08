В 150-ю годовщину со дня рождения Шаляпина татары Москвы возложат цветы к памятнику певца

В 150-летнюю годовщину со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина в Москве пройдут торжественные мероприятия. Столичные татары соберутся 13 февраля, чтобы вместе почтить память великого артиста. Об этом рассказали в полпредстве РТ в РФ.



В 15:00 состоится церемония возложения цветов к надмогильному памятнику певца на Новодевичьем кладбище (4-й участок, 49-й ряд, 1-я могила), а в 16:00 – к монументу, расположенному рядом с мемориальным Домом-музеем Федора Шаляпина по адресу: Новинский бульвар, 25-27с10. Присоединиться к памятному шествию смогут все желающие.



Участие в церемониях также примут полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, а также другие высокие гости и общественные деятели.

Ранее «Татар-информ» рассказал о том, как юбилей великого артиста отметят на его Родине в столице Татарстана.

Федор Иванович Шаляпин родился в Казани в 1873 году. Начальное образование получил в частной школе Ведерниковой, затем учился в четвертом приходском училище в столице Татарстана. 29 марта 1890 года состоялось его первое сольное выступление – артист исполнил партию Зарецкого в опере «Евгений Онегин», в постановке Казанского общества любителей сценического искусства. Позже, работая в частной Московской опере, Шаляпин создал целую галерею ярких концертных образов, которые стали классикой: Иван Грозный в «Псковитянке» Николая Римского-Корсакова (1896 год), Досифей в «Хованщине» Модеста Мусоргского (1897 год), Борис Годунов в одноименной опере Модеста Мусоргского (1898 год). С 24 сентября 1899 года Шаляпин стал ведущим солистом Большого и одновременно Мариинского театров. В 1901 состоялись его триумфальные гастроли в Италии. Репертуар оперного певца насчитывал более 400 произведений различных жанров.