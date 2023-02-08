В 150-ю годовщину со дня рождения Шаляпина татары Москвы возложат цветы к памятнику певца
В 150-летнюю годовщину со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина в Москве пройдут торжественные мероприятия. Столичные татары соберутся 13 февраля, чтобы вместе почтить память великого артиста. Об этом рассказали в полпредстве РТ в РФ.
В 15:00 состоится церемония возложения цветов к надмогильному памятнику певца на Новодевичьем кладбище (4-й участок, 49-й ряд, 1-я могила), а в 16:00 – к монументу, расположенному рядом с мемориальным Домом-музеем Федора Шаляпина по адресу: Новинский бульвар, 25-27с10. Присоединиться к памятному шествию смогут все желающие.
Участие в церемониях также примут полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, а также другие высокие гости и общественные деятели.
Ранее «Татар-информ» рассказал о том, как юбилей великого артиста отметят на его Родине в столице Татарстана.