В Москве открылась выставка «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья»

Сегодня в Совете Федерации РФ открыли выставку национальной одежды «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья». Гостям представили 29 уникальных костюмных комплексов, каждый из которых имеет собственный музейный прототип.

«Костюм — это не просто одежда, это визуальный код, который рассказывает об истории народа, о событиях, которые с ним происходили. У каждого из них есть свой смысл», — рассказала научный руководитель проекта, доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии Казанского федерального университета Елена Гущина.

В мероприятии приняла участие министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она обсудила с коллегами национальные татарские украшения и костюмы народов, населяющих самые разные уголки Татарстана и соседних республик.

Проект «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья» подготовили ведущие эксперты Приволжского федерального округа, которые объединили вокруг него широкую этнокультурную, научную и музейную общественность, дизайнеров, мастеров и ремесленников из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Чувашии.

Впервые эта выставка была представлена в 2023 году в Казанском Кремле. Тогда Раис РТ Рустам Минниханов высоко оценил результаты проекта и дал поручение продолжать его развивать. Цель проекта — показать Россию как страну уникальных возможностей с многовековыми традициями, которая бережно хранит и развивает многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого народа и региона.

В столице России экспозиция будет работать до 5 апреля в здании Совете Федерации.