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Аюпова поучаствовала в открытии выставки «Традиционный костюм народов Поволжья» в Москве
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова приняла участие в торжественном открытии выставки в Москве. Экспозицию «Традиционный костюм народов Поволжья» представили в вестибюле Совета Федерации РФ.
Она обсудила с коллегами национальные татарские украшения и костюмы народов, населяющих самые разные уголки не только Татарстана, но и соседних республик.
«В каждом районе РТ, в каждой республике элементы национального костюма уникальные, яркие, но их объединяют богатейшие культурные традиции», — отметила Аюпова во время осмотра выставки.
Проект «Традиционный костюм народов Поволжья» подготовили ведущие эксперты Приволжского федерального округа, которая объединила вокруг проекта широкую этнокультурную, научную и музейную общественность, дизайнеров, мастеров и ремесленников из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Чувашии.
Многие предметы одежды и украшения создали вручную по сохранившимся музейным экспонатам и частным коллекциям.
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