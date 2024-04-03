Аюпова поучаствовала в открытии выставки «Традиционный костюм народов Поволжья» в Москве

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова приняла участие в торжественном открытии выставки в Москве. Экспозицию «Традиционный костюм народов Поволжья» представили в вестибюле Совета Федерации РФ.

Она обсудила с коллегами национальные татарские украшения и костюмы народов, населяющих самые разные уголки не только Татарстана, но и соседних республик.

«В каждом районе РТ, в каждой республике элементы национального костюма уникальные, яркие, но их объединяют богатейшие культурные традиции», — отметила Аюпова во время осмотра выставки.

Проект «Традиционный костюм народов Поволжья» подготовили ведущие эксперты Приволжского федерального округа, которая объединила вокруг проекта широкую этнокультурную, научную и музейную общественность, дизайнеров, мастеров и ремесленников из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Чувашии.

Многие предметы одежды и украшения создали вручную по сохранившимся музейным экспонатам и частным коллекциям.