В Москве открылась выставка артов казанского предпринимателя Сергея Волкова

Сегодня вечером в Национальном музее искусства и фотографии «Мосфильма» открылась выставка известного казанского предпринимателя Сергея Волкова под названием «50х50». Основной зал галереи музея отдан под шесть десятков картин («артов»), созданных Волковым в соавторстве с искусственным интеллектом нейросетей, таких как Kandinsky 3.0.

Николай Канавин и Сергей Волков (справа) Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

Открывая выставку, председатель правления Центра «ПроЛаб» (партнера и продюсера музея) Николай Канавин сказал, что, глядя на представленные картины, ее гости «должны сами постараться ответить себе, чего здесь больше - человеческого или искусственного, и пойдем ли мы дальше с этим инструментом в будущее, сможем ли мы делать какое-то общее дело».

Сам автор картин поблагодарил всех пришедших на выставку и объяснил выбор тем для заданий искусственному интеллекту, которые стали в итоге тематическими разделами выставки (их пять - «20 прекрасных женских образов», «Вариации на тему «Черного квадрата», «Парящие замки», «От меня убежала тень» и «Календарь»). Кроме того, он рассказал, каким образом составлял эти промты, пошутив: «Что хорошо умеет делать ИИ, так это рисовать женщин».

Фото: Игорь Генералов

В завершении церемонии открытия представитель Российского фонда мира Галина Медведева вручила Волкову памятный знак «Профессионал России». Среди присутствующих гостей была проведена лотерея, победитель которой получил возможность создать собственную картину с помощью нейросети и увидеть ее в конце вечера в уже напечатанном виде.