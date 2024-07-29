В Москве откроется выставка картин казанского предпринимателя, созданных с помощью ИИ

1 августа в Национальном музее искусства и фотографии киноконцерна «Мосфильм» откроется выставка Сергея Волкова под названием «50х50». Известный казанский предприниматель давно занимается фотографией (он член Союза фотографов РТ), а в последние годы увлекся исследованием визуальных возможностей искусственного интеллекта.

«Захотелось понять, что произойдет, если уже привычные «арты» (картины, - прим. Т-и), сгенерированные нейросетью, перенести с экранов смартфонов на физические носители и развесить их на стенах художественной галереи», - так автор 60 картин, представляемых на выставке, рассказал об идее проекта «Татар-информу».

Выставка из разбита на пять тематических разделов: «20 прекрасных женских образов», «Вариации на тему «Черного квадрата», «Парящие замки», «От меня убежала тень» и «Календарь». Волков объяснил, почему он обратился к некоторым из них:

«Парящие замки» - это работы в жанре фэнтези, в котором цифровая живопись особенно сильна. «От меня убежала тень» - довольно абстрактная и в то же время драматичная серия, мне было интересно, как ИИ поймет и выразит наши промты. Ну а обращение к женщине нет смысла объяснять: она источник и красоты, и искусства. На выставке будет небольшая произвольная выборка из 150-ти женских портретов. Есть ли среди них знаменитости? Нет, это несуществующие люди».

«Нейросеть в образе прекрасной женщины, созданная из разноцветных снящихся нитей». Kandinsky 3.0 Фото предоставлено С. Волковым

Автор допускает, что после Москвы выставка будет показана и в Казани:

«На открытие в столице будут приглашены специалисты, поскольку мне очень важно услышать мнение профессионалов. Для того, чтобы потом, возможно, выставить эти картины на всеобщее обозрение. Посмотрим. Я думаю, что у этого проекта может быть и просветительская функция».

Открытие выставки состоится 1 августа в 18:00 в «Галерее на Мосфильме» (Мосфильмовская, 1с18). В программе вечера заявлено «живое общение без участия ИИ».