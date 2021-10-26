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Ру Тат
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26 октября 2021  13:48

В Москве найдена актриса Светлана Светличная

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Актриса Светлана Светличная найдена в Москве. Несколько дней назад заслуженная артистка РСФСР перестала выходить на связь, о пропаже в полицию заявил ее сын, сообщают «Известия».

По данным издания, со здоровьем Светличной все в порядке. Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили ее в киностудии на улице Эйзенштейна, где проходили съемки телешоу.

Ранее друг актрисы Иван Николаев отметил, что сообщения об исчезновении ложные: на самом деле Светличная переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой. Семья регулярно поддерживает с ней связь.

#пропал человек #светлана светличная
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